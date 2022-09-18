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وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 48 بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تهم دول مجلس التعاون لدول الخليج في مجالات العمل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ترأس الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في القاهرة على هامش أعمال الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 48 بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تهم دول مجلس التعاون لدول الخليج في مجالات العمل.

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