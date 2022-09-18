أمانة العاصمة المقدسة

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ونص عقد الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة ممثلة في لجنة تأهيل المقاولين، والهيئة السعودية للمقاولين على تفعيل دور الهيئة، وتقديم الاستشارات الفنية في إطار اختصاصاتها، إضافة إلى تحسين جودة المشاريع من خلال رفع كفاءة تأهيل المقاولين، وتشجيع شركات المقاولات للاستفادة من برامج الهيئة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك في إطار حرص الأمانة على رفع كفاءة المقاولين وتقديم الدعم لهم وتحسين جودة مخرجات المشاريع من خلال برامج الهيئة والاستفادة من منصة الهيئة وتبادل المعلومات بين طرفي الاتفاقية.ونص عقد الشراكة الاستراتيجية بين الأمانة ممثلة في لجنة تأهيل المقاولين، والهيئة السعودية للمقاولين على تفعيل دور الهيئة، وتقديم الاستشارات الفنية في إطار اختصاصاتها، إضافة إلى تحسين جودة المشاريع من خلال رفع كفاءة تأهيل المقاولين، وتشجيع شركات المقاولات للاستفادة من برامج الهيئة.

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