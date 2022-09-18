شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 18-9-2022.

إيقاف تداول 41 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 41 سهمًا لمدة 10 دقائق، لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بلتون المالية القابضة، المشروعات الصناعية والهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المنصورة للدواجن، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العامة لصناعة الورق-راكتا، العربية للمحابس، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، دايس للملابس الجاهزة، الشمس للإسكان والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اودن للاستثمارات المالية، اودن للاستثمار والتنمية، راية القابضة للاستثمارات المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للصناعات الهندسية، المطورون العرب القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، راية لخدمات مراكز الاتصالات، العامة لمنتجات الخزف والصيني، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، القناة للتوكيلات الملاحية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، اسيك للتعدين-اسكوم، العبور للاستثمار العقاري، تنمية للاستثمار العقاري، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 17.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 17.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.644 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 737.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 61.4 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.92%، والعرب على 6.09%، واستحوذت المؤسسات على 22.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، 251.6 ألف جنيه، 22.7 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.9 ألف جنيه، 45.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 9763 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.24% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 12067 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 6.76% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 5.78% ليغلق عند مستوى 3036 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 4.37% ليغلق عند مستوى 3498 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

وصعدت أسهم 8 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 136 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 15.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 5.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.92%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.57%.

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.237 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.73%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 6.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.45%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 1.056 جنيه بنسبة تراجع بلغت 35.84%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.446 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.17%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.403 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.25%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 9.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.23%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.15%.