شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب فى مصر اليوم 18 سبتمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة التداول على الذهب في البورصة، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1115 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 956 جنيها.

الذهب عيار 24 يسجل 1274 جنيها.

عيار 21 يسجل 1115 جنيها.

الجنيه الذهب 8920 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1675 دولار بختام جلسات الأسبوع مقابل 1705 دولار الأربعاء الماضي على خلفية توقعات برفع مرتقب في سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الفائدة الأمريكية مستويات قياسية هذا العام مما يؤثر على جاذبية الذهب

وتأثر سوق الذهب العالمي بإعلان الناتج الصناعي في اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية والميزان التجارى في منطقة اليورو ومعدل الفائدة في بريطانيا ومبيعات التجزئة في أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.

وأغلق السوق العالمي للذهب يوم الجمعة 16 سبتمبر عقب إعلان بيانات الإنتاج الصناعي في الصين ومبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجاري وأداء الشركات وغيرها.