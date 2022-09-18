شكرا لقرائتكم خبر عن "كنز فى محافظتك".. تعرف على معبد هيبس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

معبد هيبس

يقع معبد هيبس شمال واحة الخارجة، وخُصص لعبادة المعبود آمون، وكان يحيط به بحيرة، ولكنها اندثرت على مر الزمان.

تعود أساسات المعبد إلى الأسرة 25، وقد قام الملك الفارسي داريوس ومن بعده ملوك آخرون بتزيين جدران المعبد، وكانت أهم تلك النقوش منظر صراع المعبود ست مع الثعبان أبوفيس رمز الفوضى.