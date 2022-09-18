شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات المتعاملين العرب والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات متوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 9959 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 1904 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 12308 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 4017 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 2256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 3200 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3634 نقطة.

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 111 لسنة 2022 بشأن إلغاء ترخيص شركة إيه إل جي للاستثمارات المالية عن الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 500 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 1.9 مليون سهم تمثل نسبة 0.06% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 125 ألف سهم خزينة، بنسبة 0.001% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 129.9 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة 5.8 مليون سهم خزينة، شراء الخامسة 11.2 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شارم دريمز للاستثمار السياحي 936.1 ألف سهم، 57.8 ألف سهم، 625 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 92 ألف سهم، 133.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 45.9 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 260.1 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي النعيم القابضة للاستثمارات، المصرية للمنتجعات السياحية 10 آلاف سهم، 315.8 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إن مجلس الإدارة وافق على عقود تسهيلات ائتمانية لتغطية الاحتياجات التمويلية المستقبلية للشركة، والموافقة على التوسعات المستقبلية لمشروع سول بناءً على المشاركة التي تمت مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات.

ومن جهة أخرى قالت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بشأن خبر استحواذ بنك البركة على الشركة، إنها لم تتلقى أي مخاطبات رسمية بهذا الشأن أو ما يفيد بصحة الخبر المتداول، وحال تلقي الشركة أي عروض بشكل رسمي سيتم إخطار البورصة المصرية لدراسة العرض وعمل ما يلزم في هذا الشأن.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وبلغ صافي قيمة مبيعات الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية 107.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 إلى 31 أغسطس عام 2022 مقابل 97.75 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 22.5 مليون جنيه مقارنة مع 21.5 مليون جنيه.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مبيعات بلغت 121.2 مليون جنيه خلال الفترة المالية من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 يونيو عام 2022 مقابل 41.5 مليون جنيه بنسبة نمو 292.23%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 40.6 مليون جنيه مقارنة مع 5.5 مليون جنيه بنسبة نمو 732.63%.