الشارقة - اميمة ياسر -

تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث تراجع الجرام جنيها واحدا، مقارنة بمستواه أمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 743 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 955 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1114 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1273 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8912 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

يشار إلى أن اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأتف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1675 دولار للأوقية، بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.