شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إنشاء 2500 كوبري علوي ونفق بنسبة نمو 150% خلال 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات في مشروعات النقل، التي من شأنها توفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة، خاصة أنه يتم من خلالها تطبيق أحدث التكنولوجيا على الطرق السريعة، ويتم الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات للانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل، من أجل خدمة المواطنين، وتسهيل حركة نقل البضائع بين المحافظات.

وقد نجحت الدولة في إنشاء العديد من الكبارى والأنفاق على مدار السنوات الـ 8 الماضية، بحيث ارتفع عدد المحاور على النيل من 38 محورا إلى 59 محورا، بنسبة نمو 55%، فضلا عن الكباري العلوية حيث تم إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق بنسبة نمو 150%.

وحول أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها أشار تقرير وزارة التخطيط إلى المشروع القومي للطرق، حيث تم إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم بنسبة نمو 11%، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، إلى جانب التوسع في إنشاء المحاور العرضية

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 847 كم من إجمالي 1034كم جاري تنفيذهم حالياً، إلى جانب تنفيذ 32 مشروعاً بمحور التنمية المتكاملة لأهالي سيناء، ومن أبرز الطرق والمحاور المنفذة، محور الفرافرة / ديروط، بطول 310 كم بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، وطريق سيوة/ الواحات ووصلة أبو شروف بطول 400 كم، والطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بطول 22.5 كم، والمرحلة الأولى من محور جيهان السادات لربط طريق الأوتوستراد بشارع صلاح سالم ومحور المشير بطول 8.6 كم، علاوة على تطوير محور المحمودية بالإسكندرية، وتطوير محور الفريق عرابي، ومشروع ممشي أهل مصر، وتطوير منطقة عين الصيرة، وغيرها من مشروعات تطوير القاهرة.