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وبمناسبة اليوم الوطني أعلنت الغرفة دبلومات تستمر لمدة عام في مجالات الحاسب الآلي التطبيقي، الأمن السيبراني، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الأمن والسلامة والمحاسبة لغير المحاسبين، فيما شملت دبلومات الستة أشهر الحاسب الآلي التطبيقي، الموارد البشرية، إدارة المستشفيات، السكرتارية الطبية، ودبلوم الإدارة الشاملة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة مكة المكرمة تعتزم إطلاق دورات تستهدف تنمية القدرات والارتقاء بمهارات عدد من الشرائح، وكذلك دبلومات تتراوح مدتها بين ستة أشهر وعام كامل.وبمناسبة اليوم الوطني أعلنت الغرفة دبلومات تستمر لمدة عام في مجالات الحاسب الآلي التطبيقي، الأمن السيبراني، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الأمن والسلامة والمحاسبة لغير المحاسبين، فيما شملت دبلومات الستة أشهر الحاسب الآلي التطبيقي، الموارد البشرية، إدارة المستشفيات، السكرتارية الطبية، ودبلوم الإدارة الشاملة.

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