شكرا لقرائتكم خبر البنك المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال البنك في بيان، «إنه يجب على البنوك ومراكز الصرافة فتح عدد من الفروع في الأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك أو مراكز الصرافة وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترة معينة خلال إجازة اليوم الوطني».وأضاف أن على هذه الجهات إبلاغ البنك المركزي بأسماء الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.