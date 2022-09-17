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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - السعودي حدد إجازة البنوك في اليوم الوطني للمملكة، الخميس المقبل، حيث يصادف الجمعة 23 سبتمبر 2022 .

وقال البنك في بيان، «إنه يجب على البنوك ومراكز الصرافة فتح عدد من الفروع في الأماكن التي تستدعي الحاجة إلى التعامل مع البنوك أو مراكز الصرافة وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترة معينة خلال إجازة اليوم الوطني».

وأضاف أن على هذه الجهات إبلاغ البنك المركزي بأسماء الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.