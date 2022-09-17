شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 26.3%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 902.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 778.4 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، وفى المركز الخامس شركة الرواد لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 719.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 605.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 552.6 مليون جنيه بنسبة 4.2%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 540 مليون جنيه بنسبة 4.1%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 500 مليون جنيه، 453.8 مليون جنيه، بنسبة 3.8%، 3.5% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 10079.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2267.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.01% ليغلق عند مستوى 3223.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.16% ليغلق عند مستوى 12453.54 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 3658.14 نقطة.