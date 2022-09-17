شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: وزير قطاع الأعمال العام يتابع مشروع تطوير الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 17-9-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أهمها إجراء المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى مقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث ترأس اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وزير قطاع الأعمال العام يتابع مستجدات تنفيذ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج

أجرى الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى مقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث ترأس اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وتابع خلال اجتماعه مع ممثلي المكتب الاستشاري الدولي "وارنر" المشرف على مشروع التطوير والمكاتب الاستشارية الهندسية، بحضور الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، تطور الأعمال في إطار الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مشروع التطوير.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير، آخر المستجدات بالنسبة للمشروع في مختلف محاوره سواء في الأعمال الإنشائية التي تشمل نحو 65 موقعًا تتنوع بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وغيرها، بالإضافة إلى التطورات فيما يخص موقف توريد الماكينات الحديثة والتي وصلت أولى شحناتها في أغسطس الماضي وتتوالى الشحنات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب العاملين على كيفية التعامل مع المعدات والآلات الحديثة.

"الضرائب" تطالب بسرعة انضمام الممولين الملزمين لمنظومة الإيصال الإلكتروني

دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكتروني في مرحلتها الأولى، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بمنافذ تقديم السلع والخدمات فى 153 شركة، وفقا للقرار رقم 289 لسنة 2022 منذ 1 يوليو الماضي.

وأكد " مختار توفيق " على أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون ، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الممولين والمكلفين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وزير التجارة والصناعة يفتتح أحدث معمل لفحص المحركات الكهربائية

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أن الارتقاء بالإمكانات والمقومات الفنية والمعملية للجهات والأجهزة التابعة تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً الى حرص الوزارة على التوسع في إنشاء معامل الفحص المتخصصة والمعتمدة بهدف تنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم.

وقال إن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات و تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية، الامر الذى يسهم في تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين، مشدداً على ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على كافة المنتجات المستوردة، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى .

طارق الملا يتفقد مشروعات التنمية ويفتتح طريق ترعة الإسماعيلية في مسطرد.. صور

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وقيادات قطاع البترول، مشروعات التطوير والتنمية المجتمعية بالمنطقة الجغرافية البترولية في مسطرد، والتى تعد منطقة رئيسية فى خدمة إقليم القاهرة الكبرى، وتشهد باستمرار زيادة قدراتها التكريرية والتسويقية والتوزيعية.

وافتتح الملا والمحافظ طريق ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد، والذى قامت شركات البترول بالمنطقة بتمويل تطويره ورفع كفاءته بما يليق والمنطقة، كما افتتح الوزير مشروع استرجاع غازات الشعلة، ووضع حجر الأساس لمنطقة توسعات شركة القاهرة لتكرير البترول، كما تم افتتاح مستودع شركة التعاون للبترول بالمنطقة، بعد الانتهاء من اعمال التطوير ورفع كفاءته التشغيلية.

وفي مستهل الجولة ترأس الوزير اجتماعاً للجنة الجغرافية لشركات البترول بمنطقة مسطرد بحضور محافظ القليوبية ورؤساء الشركات البترولية العاملة بالمنطقة ، حيث تابع الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة البترولية ومشروعات التنمية المجتمعية بالمناطق المحيطة بها ، مؤكداً على أن اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بوزارة البترول بالتنسيق مع المحافظة تعمل على الإسراع بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة المساهمة فى المشروعات التنموية التى تحتاجها المنطقة لتحسين جودة الحياة بها.

وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي ينظمان يوم الطاقة استعدادا لقمة COP27

نظمت وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، "يوم الطاقة "EU-Egypt Energy Day 2022، والذي يأتي على هامش فاعليات أسبوع الطاقة، تمهيداً لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

وشاركت في يوم الطاقة شيريهان بخيث، مُعاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، مُمثلة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب ممثلي وزارات الخارجية والبيئة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والشباب والرياضة، كما شارك آيضاً المهندس أسامة مبارز - أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد جمعيات الاعمال المصرية الأوروبية.

التخطيط: 5417 مشروعا بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن غدًا الأحد الموافق 18 سبتمبر في تمام الساعة الحادية عشر مساء، هو موعد غلق باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإحصائيات اليومية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى اهتمام المحافظات بالمشاركة في المسابقة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المشروعات المشاركة بالمبادرة حتى أمس 16 سبتمبر وصل إلى 5417 مشروع ضمن الفئات الست للمبادرة.

أضافت السعيد أنه سيتم بعد غلق باب التقدم؛ البدء في مرحلة التقييم وتطبيق المعايير والشروط على المشروعات المتقدمة من كل محافظة، موضحة أنه سيكون هناك اختيار مبدئي لعدد 162 مشروع من كل المحافظات ليتم تصفيتهم في المرحلة النهائية إلى 18 مشروع بخلاف المشروعات الكبرى.