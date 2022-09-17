شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف المهندس محمد عبد الكريم قائما بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 3282 لسنة 2022 بتكليف المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للقيام بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.

وأجرى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زيارة مفاجئة لمركز تحديث الصناعة بهدف متابعة منظومة العمل بالمركز واستعراض كافة الخدمات التى يقدمها المركز للمستثمرين والقطاع الصناعي، وقد استقبل الوزير خلال الزيارة المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

وقام الوزير خلال الزيارة بتفقد كافة الادارات والوحدات بالمركز وخاصة الادارات المعنية بخدمة القطاعات الصناعية في مجالات تحسين الجودة والانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة والاقتصاد الأخضر والتخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة واستمع الي شرح من المهندس محمد عبد الكريم حول مهام كل ادارة وطبيعة عملها.