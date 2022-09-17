شكرا لقرائتكم خبر عن مدير القومي للحوكمة تفتتح برنامج "التحول الرقمي" بكلية هيرتي في ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شريفة شريف: البرنامج يأتي ضمن حزمة البرامج التدريبية المميزة التي ينفذها المعهد بالتعاون مع أعرق الجامعات الدولية

افتتحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج التدريبي المنعقد حول "الحوكمة والتحول الرقمي"، بمقر كلية هيرتي للحوكمة بمدينة برلين بألمانيا، والذي ينفذه المعهد بالتعاون مع الكلية، وحضر الافتتاح خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية ببرلين، نبيل فؤاد مدير عام إدارة تطوير الاعمال بالمعهد، وأماني الديب، مدير إدارة التعاون الدولي بالمعهد، ومن جانب كلية هيرتي للحوكمة حضر كل من الدكتور رالف التر- عضو لجنة خبراء الإدارة التابعة للأمم المتحدة، والدكتورة/ ثوريد هوستيد عميد قسم الدراسات العليا، وسوزان جوسلنج مدير الاتفاقيات الدولية وبابلو كادينا منسق بقسم البرامج التنفيذية.

وعقب الافتتاح، أفادت د. شريفة شريف أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار اتفاق التعاون الذي تم توقيعه مع كلية هيرتي للحوكمة خلال النصف الأول من عام 2022 واستمراراً للنهج الذي اتبعه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المميزة والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية والاعتماد علي أحدث منهجيات التدريب والتعليم، مشيرة إلى مشاركة عدد 27 متدرب من 14 جهة من الجهاز الإداري للدولة في البرنامج التدريبي.

وقد قامت الدكتوره شريفه شريف بتكريم السفير خالد جلال، والدكتورة ثوريد هوستيد وتسليمهما درع المعهد.

ومن جانبه، أوضح نبيل فؤاد مدير عام إدارة تطوير الأعمال بالمعهد أن تنفيذ البرنامج يستمر علي مدار 8 أيام تدريبية ويتناول البرنامج موضوعات الحوكمة، والحكم الرشيد والتحول الرقمي ومكافحة الفساد والتواصل السياسي، فضلًا عن رؤى للمهنيين المصريين في القطاع العام بالإضافة إلى فرص للتبادل والمناقشة حول التحديات الرئيسية للمؤسسات العامة.

يشار إلى أن أجندة البرنامج التدريبي تتضمن القيام ببعض الزيارات لبعض الجهات في برلين مثل البرلمان ووزاره الاقتصاد والمناخ بالإضافة إلى استضافة بعض الشخصيات المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والحوكمة بألمانيا، فضلًا عن إلقاء الضوء علي التجربه الالمانيه في الانتقال إلي العاصمه الجديده، إلى جانب دراسة ومناقشة موضوعات متعددة منها التحديات التي تواجه السياسة العامة ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بتطوير الأداء ومكافحة الفساد والتحول الرقمي، دراسة آليات التعامل مع حالة عدم اليقين والغموض في أوقات الأزمات، دور الابتكار في الاصلاح الاداري، علاوة على موضوع التحول الرقمي في القطاع العام: الفرص والتحديات.