شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": توفير التدريب العملى لطلاب جامعة مصر للمعلوماتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقيتى تعاون؛ الأولى بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة تيراداتا مصر للتعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات بتخصصات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والثانية مذكرة تفاهم بين جامعة مصر للمعلوماتية والشركة بشأن إطلاق برنامج للتدريب العملى لطلاب الجامعة فى مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى.

يذكر أن شركة Teradata تيراداتا العالمية هى إحدى الشركات الرائدة فى مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى.

وعقب التوقيع؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن استراتيجية مصر الرقمية، والمشروعات التى يتم تنفيذها تأتى في إطار الاستعدادات التى تجرى على قدم وساق لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتحول إلى حكومة تشاركية لا ورقية؛ لافتا إلى اهتمام الدولة بمعالجة وتحليل البيانات الضخمة؛ وموضحا الجهود المبذولة لتنمية المهارات التكنولوجية للمتخصصين وغير المتخصصين وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية التدريب التقنى التى تستهدف إعداد قاعدة من الكوادر والكفاءات الرقمية التى يتطلبها سوق العمل.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الدولة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والحوافز للشركات العالمية للاستثمار في مصر؛ كما تم تهيئة البيئة التشريعية وتطوير البنية التحتية للاتصالات على النحو الذى يسهم فى خلق المناخ الملائم لتنمية وجذب الاستثمارات؛ مشيدا بالتعاون مع شركة تيراداتا فى العديد من المجالات.

من جانبه أعرب ريتشارد بيتلى نائب الرئيس التنفيذى لشركة تيراداتا بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عن تطلع الشركة للتواجد بشكل أكبر فى مصر؛ مشيداً بالتطور الذى تشهده مصر والجهود المبذولة لتهيئة المناخ الداعم لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك برؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وخططها لتطوير البنية التحتية للاتصالات والتعامل مع البيانات؛ مؤكدا على اهتمام الشركة بالاستفادة من احترافية الشباب المصرى فى مشروعات الشركة بمصر وكذلك بالتعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية خاصة فى مجالات إدارة التكنولوجيا وتكنولوجيا الأعمال.

هذا وتستهدف الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة تيراداتا مصر تقديم برامج لتنمية القدرات للقيادات والعاملين في الإدارة الوسطى بالجهاز الإدارى للدولة فى مجالات جمع وتحليل وتوحيد ونمذجة البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعى المقترن بالبيانات لخدمة احتياجات الأعمال وحل المشكلات المختلفة، الأمر الذى يساهم فى دعم متخذى القرار، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومى لتقديم خدمات متميزة، وتحسين إدارة موارد الدولة.

هذا وتتضمن البرامج التدريبية مجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة بالبيانات الضخمة وتحليلها، ومنها؛ أساسيات الذكاء الاصطناعي، ودورة حياة البيانات (الاستخلاص والتحويل والدمج)، وتوحيد البيانات، وأساسيات تمثيل البيانات وتصورها، وأدوات فهم البيانات وحالات الاستخدام فى الصناعة.

وقع الاتفاقية المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس خالد حمودة مدير شركة تيراداتا مصر.

بينما تنص مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة مصر للمعلوماتية، وشركة تيراداتا مصر على تعاون الطرفين فى إعداد وتطوير منهج تدريبى متكامل لطلاب الجامعة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات مع التركيز على الخبرة العملية والصناعية، وكذلك تمكين أعضاء الجامعة وطلابها من الدخول على المنصة الإلكترونية التعليمية لشركة تيراداتا العالمية والتى تحتوى على العديد من المصادر التعليمية المتخصصة فى مجالات تحليل البيانات بالإضافة إلى كم كبير من البيانات على منصة الشركة حصلت عليها بالاتفاق مع جامعة أركانساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقع مذكرة التفاهم؛ الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والمهندس خالد حمودة مدير عام شركة تيراداتا مصر.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة فى أفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وقد أسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر فعاليات التوقيع؛ الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما حضر عبر تقنية الفيديو كونفرنس الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى؛ ومن جانب شركة تيراداتا؛ المهندس عاطف خطارى نائب الرئيس التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهانى العصار مدير القطاع الحكومى بشركة تيراداتا مصر.