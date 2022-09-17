شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تعقد ورشة لشرح تقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة تدريبية -عبر الفيديو كونفرانس- لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات، المسئولين عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك لشرح الخطوات التفصيلية لعمليات تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة، بدءا من عملية فرز واستبعاد الطلبات غير المكتملة، ومرورا بشرح كيفية استخدام أداة التقييم، بالإضافة إلى إعداد التقارير النهائية.

وخلال الورشة استعرض الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي، عضو اللجنة الوطنية للمبادرة، خطوات نظام التقييم، والمشروعات الموجودة على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، والمعايير والشروط المنطبقة على المشروعات.

وأشار محمدي إلى أن الورشة هدفت إلى مراجعة الإطار الزمني لمراحل المبادرة بعد غلق باب التقدم في 18 سبتمبر الجاري، موضحًا أنه سيتم إتاحة المشروعات المتقدمة للمقيمين من اللجان التنفيذية للاطلاع عليها ومراجعة المشروعات المنطبق عليها الشروط، على أن تبدأ بعد ذلك تقييم المشروعات الفعلية التي استوفت جميع الشروط.

وأكد محمدي خلال الورشة على أهمية سرية جميع المعلومات الخاصة بالمشروعات، كذلك أهمية تفرغ المقيمين تفرغا كاملا بما يضمن تعرض جميع المشروعات لنفس المستوى من المناقشات.

كما تم خلال الورشة استعراض أداة تقييم وآلية حفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة.

وعقب شرح آلية تقييم المشروعات؛ تم تقسيم الحضور لمجموعات عمل عددها 27 مجموعة لعدد 27 محافظة، مع ممثلين لوزارة التخطيط مع كل مجموعة، لتنسيق الأدوار خلال الفترات القادمة. كما تم الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بمرحلة التقييم في المبادرة.