شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 91.35 دولار لبرنت و85.01 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط،91.35 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة ،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.11 دولار للبرميل.

وأعلنت الحكومة الألمانية، عن وضع يدها على نشاطات "روس نفط" فى ألمانيا، من أجل "ضمان" إمدادات الطاقة الوطنية، حيث تدير المجموعة النفطية الروسية هذه الكثير من المصافى.

وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان، حسبما نقلت روسيا اليوم، أن فروع "روس نفط" في ألمانيا التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط، وضعت تحت "وصاية" الوكالة الوطنية الألمانية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة.

وكانت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية،أظهرت أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماصي، في 9 سبتمبر الجاري، إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالى 38 عاماً.

ويعتبر هذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي منذ مايو الماضي، ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984.

وقال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش إنه فى حال قرر الاتحاد الأوروبى فى 30 سبتمبر تحديد سعر الغاز من روسيا، فإن موسكو ستوقف تصدير الغاز إلى أوروبا، بحسب "روسيا اليوم".

وأعرب الرئيس الصربى عن أمله في أن لا يتخذ الاتحاد الأوروبى هذا الإجراء حتى لا يدفع روسيا إلى وقف تصدير الغاز.

وأوضح أنه بعد ذلك، لم يعد سعر الغاز مهما، لأنه ببساطة لن يكون موجودا، والجميع سيتجمد، ثم سيرتفع سعر الكهرباء من 400 يورو إلى 40 ألف يورو، وهو ما لن تتمكن ألمانيا حتى من دفعه.

وتوقع فوتشيتش في وقت سابق أن تواجه أوروبا كارثة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وأزمة الطاقة العالمية، وأوضح الرئيس الصربي أن سعر للغاز في الشتاء القادم قد يصل إلى 6000 دولار لكل ألف متر مكعب.