شكرا لقرائتكم خبر عن "الضرائب" تطالب بسرعة انضمام الممولين الملزمين لمنظومة الإيصال الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين والمكلفين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الإلكتروني في مرحلتها الأولى، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بمنافذ تقديم السلع والخدمات فى 153 شركة، وفقا للقرار رقم 289 لسنة 2022 منذ 1 يوليو الماضي.

وأكد " مختار توفيق " على أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون ، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الممولين والمكلفين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب " أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»،

وقال " مختار توفيق " إن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.