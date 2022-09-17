شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 22.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 871.5 مليون جنيه، يليه سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 101.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 420 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 26.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 376 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 82.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 266.9 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 10.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 257.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "المصريين للإسكان والتنمية والتعمير" بحجم تداول بلغ 391.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 213.9 مليون جنيه، ثم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 51.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 193.3 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة"، بحجم تداول 13.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 170.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "ليسيكو مصر"، بحجم تداول 16.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 166.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو"، بحجم تداول بلغ 5.05 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 160 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 10079.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2267.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 1.01% ليغلق عند مستوى 3223.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.16% ليغلق عند مستوى 12453.54 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 3658.14 نقطة.