شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 116 محطة سكة حديد ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة المصرية على قدم وساق في مشروعات حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصرى وعن مشروعات النقل فانها تاتى على راس أولويات الدولة فقد تم تطوير 116 محطة سكة حديد، لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 5.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات قطاع النقل ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وعن تطور الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع النقل حيث تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%.، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت التقرير أن الاستثمارات الكليّة لقطاع النقل بخطة عام (22/2023) تُقدّر ِبنَحْو 307 مليار جنيه فِي عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72٪ مِن الْإِجْمَالِيّ، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِي مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91٪ مِن إجْمَالِيّ استثمارات الْقِطَاع، وتعطي هذه الاستثمارات الأولويّة لنهو الـمشروعات الَّتِي قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِيّ عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب الـمشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِيّ الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين.