شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الخدمات المالية" والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.4%، على التوالي، وهبطت قطاعات مواد البناء، وخدمات النقل والشحن، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات التعليمية، والموارد الأساسية، والسياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2%، 1.1%، 0.4%، 0.2%، على التوالي.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 8.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 694.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 447 مليار جنيه إلى 436.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 133.6 مليار جنيه إلى 131.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.4%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 580.6 مليار جنيه إلى 568.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.