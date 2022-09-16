شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن خطوات التسجيل بالمنظومة الجديدة للإجراءات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة المالية، من اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، حتى يستطيع كل ممول أو مكلف برقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به الذي يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، وعلى ضوئها تتحدد فيه الضرائب المستحقة ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، دون الحاجة للتوجه إلي المأموريات، ويقدم ”الخليج 365” خطوات التسجيل بالمنظومة الجديدة.

س- كيف يمكنني تقديم الإقرارات الضريبية والمستندات المرفقة للإقرار على المنظومة الجديدة؟ج- طرق التقديم المتاحة على المنظومة حاليًا هي بوابة الممول باستخدام النسخة الإلكترونية من خلال الموقع أو بتنزيل الملف الخاص بالنموذج وملئها ورفعها مرة أخرى إلى الموقع.





س- هل يمكن تقديم إقرار ضريبي معدل على المنظومة الجديدة؟ج- يمكن تقديم إقرار ضريبي معدل علي المنظومة الجديدة طبقًا للقوانين الضريبية واللوائح المطبقة عن طريق اختيار نوع الضريبة واختيار الفترة الضريبية المراد تقديم إقرار ضريبي معدل عنها، فعملية تقديم إقرار ضريبي معدل تتشابه مع عملية تقديم إقرار ضريبي أصلي.





س- هل تقيم مصلحة الضرائب المصرية ندوات تعريفية خاصة بالمنظومة الجديدة؟ وكم تكلفة رسوم حضور مثل هذه الندوات؟ج- يمكن للشركات الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 لحجز مكانك في حضور الندوات التعريفية المجانية الخاصة بالمنظومة الجديدة، والتي تجريها مصلحة الضرائب أونلاين أسبوعيا أو التوجه للمكاتب الأمامية الموجودة بمقر المأمورية التابع لها.





س- ما هي القنوات المتاحة و التي يمكنني الحصول منها على الدعم فيما يخص المنظومة الجديدة؟ج- تحرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب علي مساعدة شركاؤها من الممولين وتلبية احتياجاتهم والإجابة علي استفساراتهم حيث يوجد عدة قنوات يمكنك الحصول منها علي الدعم والرد علي الاستفسارات وتشمل الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395، أو التوجه للمكاتب الأمامية (مكاتب خدمة العملاء) الموجودة بمقر المأمورية التابع لها الممول حيث سيقوم موظفي المصلحة بمساعدة الشركات في الرد على الاستفسارات، واستخدام دليل للتعامل مع المنظومة الجديدة.