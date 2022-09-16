شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 16-9-2022.. تخصيص 36 قطعة أرض بـ12 مدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 16-9-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تخصيص وزارة الإسكان 36 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة، تقدم 1428 شركة للانضمام للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم الحكومة للمصدرين خلال أول أسبوعين.

الإسكان: تخصيص 36 قطعة أرض بـ12 مدينة لإقامة مشروع عمرانى متكاملوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 36 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة، لإقامة (مشروع عمرانى متكامل، ومستشفى، ومدرسة، ونادٍ، بجانب أنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وصناعية، وتعليمية، وترفيهية، وغيرها). الإسكان: تخصيص 36 قطعة أرض بـ12 مدينة لإقامة مشروع عمرانى متكاملوافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 36 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة، لإقامة (مشروع عمرانى متكامل، ومستشفى، ومدرسة، ونادٍ، بجانب أنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وصناعية، وتعليمية، وترفيهية، وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن تم تخصيص 8 قطع أراضٍ فى مدينة القاهرة الجديدة بأنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط صناعى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراض بأنشطة (مستشفى – طبى – خدمات صناعية – تجارى)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى – تجارى إداري – إسكان فندقي)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني تجاري، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – محطة خدمة وتموين سيارات – صناعي).

المالية: 1428 شركة مصدرة تقدمت لصرف مستحقات المساندة التصديريةأعلنت وزارة المالية، تقدم 1428 شركة للانضمام للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم الحكومة للمصدرين خلال أول أسبوعين، على نحو يعكس حرص المجتمع التصديرى على الاستفادة من هذه المبادرة التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المتشابكة. المالية: 1428 شركة مصدرة تقدمت لصرف مستحقات المساندة التصديريةأعلنت وزارة المالية، تقدم 1428 شركة للانضمام للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم الحكومة للمصدرين خلال أول أسبوعين، على نحو يعكس حرص المجتمع التصديرى على الاستفادة من هذه المبادرة التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المتشابكة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرات التى تطرحها الحكومة لضمان توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج والمحفزة للقطاع التصديرى، تحقيقًا للتكليف الرئاسى بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات، وذلك بحسب تقريرًا للمرصد الإعلامى لوزارة المالية، حول مدى إقبال المصدرين على المشاركة فى المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى».



شركة صينية تعتزم إنشاء مصنع كيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قال لي ماو آن، رئيس مجلس إدارة شركة "تيانيي" الصينية، إن الشركة تستهدف إقامة مشروع لاستخلاص عنصر "البروم" الكيميائي الذي يدخل في صناعة (مثبطات الاشتعال) التي تدخل بدورها في صناعات عدة كمستحضرات التجميل، والصناعات البترولية، والمنسوجات، ومواد طلاء الأثاث، وغيرها، ويقوم المشروع على استخدام الراجع من مياه محطة التحلية القائمة بالسخنة بطاقة 100 ألف م3/يوم، وينقسم المشروع إلى مرحلتين أولاهما بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن من البروم تستخدم 410 ألف م‎3 في اليوم، والمرحلة الثانية تستهدف إنتاج 20 ألف طن من البروم. شركة صينية تعتزم إنشاء مصنع كيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قال لي ماو آن، رئيس مجلس إدارة شركة "تيانيي" الصينية، إن الشركة تستهدف إقامة مشروع لاستخلاص عنصر "البروم" الكيميائي الذي يدخل في صناعة (مثبطات الاشتعال) التي تدخل بدورها في صناعات عدة كمستحضرات التجميل، والصناعات البترولية، والمنسوجات، ومواد طلاء الأثاث، وغيرها، ويقوم المشروع على استخدام الراجع من مياه محطة التحلية القائمة بالسخنة بطاقة 100 ألف م3/يوم، وينقسم المشروع إلى مرحلتين أولاهما بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن من البروم تستخدم 410 ألف م‎3 في اليوم، والمرحلة الثانية تستهدف إنتاج 20 ألف طن من البروم.

أضاف أن الشركة ترغب في أن يكون للمنطقة الاقتصادية السبق في مثل هذا المشروع بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة أنه قام بزيارة عدد من المناطق الصناعية بالدول المجاورة، واستقرت رؤية الشركة على اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتنفيذ المشروع، كما تخطط الشركة لإقامة مصنع لإنتاج الملح في المرحلة القادمة بعد إجرائها بعض الدراسات بشأنه.