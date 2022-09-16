شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسواق المال الإماراتية بجلسة الجمعة.. ومؤشر أبو ظبى يرتفع بنسبة 1.89% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، إذ صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.76% رابحًا 26.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3489.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 158 مليون سهم محققة ما قيمته 527.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 6040 صفقة لـ32 سهمًا.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.16%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.39%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.56%، ثم قطاعي العقارات، والبنوك بنسبة 0.66%، 0.59%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 1.68%.

وزاد 16 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الجمعة، على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.93%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 5.26%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.18%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.11%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 25.8 مليون ورقة بقيمة 165.1 مليون درهم.

وقفز مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 1.89% رابحًا 189.32 نقطة ليغلق عند مستوى 10204.62 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.147 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 593.1 مليون سهم، بقيمة 3.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 17.7 ألف صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 4.44%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.70%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 3.34%، ثم قطاعي الرعاية الصحية، والطاقة بنسبة 1.97%، 1.94%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.56%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.39%.

وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.17%، فيما تراجعت قطاعات العقارات، الطاقة، السلع الاستهلاكية بنسبة 1.18%، 0.75%، 0.18%، على التوالي.

وقفز 30 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 14.34%، ثم سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 11.94%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 10.84%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 7.89%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 5.89%، ثم سهم "شركة إيبيكس للاستثمار" بنسبة 5.86%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 472.1 مليون درهم.