شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لأكثر من 16 ألف دراجة نارية خلال شهر أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر أغسطس 2022، عن عدد الدراجات النارية الإجمالى والصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 16620 خلال شهر أغسطس 2022 من بينها 2256 موديل 2020، و6457موديل 2021، و7902دراجة موديل 2022 و2 دراجة نارية موديل 2023.

يذكر أن أعداد الدراجات النارية عن شهر يوليو بلغت اجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها حوالى 9959 من بينها 1412موديل 2020 و4165موديل 2021، و4380 دراجات موديل 2022، و2 دراجة نارية موديل 2023.

يذكر أن وحدة مرور مدينة نصر استطاعت أن تحصد المركز الأول لتكون الوحدة الأكثر ترخيصًا للمرور للسيارات الزيرو من بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية حيث سجلت ترخيص حوالى 1084 سيارة، وجاءت وحدة مرور فيصل فى المركز الثانى بواقع 1055 وحدة، يليها وحدة مرور حدائق الأهرام 1014 سيارة.