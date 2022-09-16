تراجع في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

هبط سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث تراجع الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار الأمس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 741 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 953 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1112 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1271 جنيها للجرام.

كما زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8896 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وتراجع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات الخميس، إلى نحو 1686 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.