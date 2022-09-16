شكرا لقرائتكم خبر عن بدء طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل الأحد بعد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مكاتب البريد طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، اعتبارا من الأحد بعد المقبل.

ويتضمن إعلان الطرح الجديد، وحدات سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من 75 متر وحتى 90 متر مربع بالنسبة لمحدودى الدخل، ووحدات بمساحات تتراوح من 100 متر وحتى 120 متر بالنسبة لمتوسطى الدخل.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الطرح يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور".

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت مى عبد الحميد، أنه يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطى الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، مضيفة أن أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.