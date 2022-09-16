إنفوجراف..مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى اليوم الخميس

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الخميس،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر نوفمبر 94.10دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس تسليم شهر اكتوبر 88.48 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 97.39دولار للبرميل لشهر سبتمبر 2022.

محمد يوسف

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