شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع "البنك التجاري" و"المجموعة المالية هيرميس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث تراجع رصيد شهادات إيداع كلًا من البنك التجاري الدولي إلى 203.304 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 288.074 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 169.704 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 678.399 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 402.186 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 123.347 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 73.621 مليون شهادة، ليسيكو مصر إلى 1.982 مليون سهم.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.350 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 463.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.23%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 39.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 154.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 105 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 47.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12453 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4078 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 3658 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.