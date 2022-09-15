التموين تفتح باب تظلمات الدعم الاستثنائي.. وتحدد الفئات المستحقة والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائي ولم يحصلوا عليه، عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة الموحدة.

الفئات المتاح لها التظلم

وبحسب توجيه وزاري من التموين، يتم استقبال تظلمات "أصحاب بطاقات تكافل وكرامة"، وأصحاب بطاقات "الخدمات المتكاملة"، لذوي الاحتياجات الخاصة، بالمكاتب التموينية ومراكز الخدمة المطورة لكل من لم يحصل علي الدعم الاستثنائي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وفى حال قبول التظلم بعد مراجعة البيانات، والتأكد من استحقاقهم للدعم الاستثنائى يتم إدراجه اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

الأوراق المطلوبة

وشددت الوزارة على أن يتقدم صاحب التظلم الطلب مرفق به رقم بطاقة التموين الذكية وصورة الرقم القومى لرب الأسرة ورقم محمول مسجل باسم رب الأسرة وصورة كارت معاش تكافل وكرامة الخاص بالأسرة بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامه وصورة كارنية الخدمات المتكاملة بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة وبون صرف الخبز للتأكد من عدم الاستفادة من الدعم التموينى الإضافى.

ويقوم مكتب التموين باستلام هذه المستندات من أصحاب البطاقات التموينية، وإرسالها لمديرية التموين لإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحص هذه التظلمات، وفى حال قبول التظلم بعد مراجعة البيانات والتأكد من استحقاقهم للدعم الاستثنائى يتم إدراجه اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة التموين، رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية، على رقم المحمول المسجل لأصحاب البطاقات، لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم، والذى يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من شهر سبتمبر الجارى ولمدة 6 أشهر.

كما أرسلت التموين للمواطنين رسائل عبر «بون صرف الخبز»، يشير إلي قيمة الدعم المقدم للأسرة.

ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر، سيتم إضافة 300 جنيه لها.