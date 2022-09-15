شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه بالبنوك فى مصر اليوم الخميس 15-9-2022، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 60.42 جنيه للشراء، و62.86 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 58.86 جنيه للشراء، و62.93 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 62.62 جنيه للشراء، و62.89 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى62.62 جنيه للشراء.

62.89 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى60.42 جنيه للشراء.

62.86 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر60.47 جنيه للشراء.

62.86 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib61.06 جنيه للشراء.

62.92 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية58.86 جنيه للشراء.

62.93 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي62.58 جنيه للشراء.

62.92 جنيه للبيع.