سعر الريال السعودى اليوم الخميس 15-9-2022

القاهرة - سامية سيد - استقرار سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بتداولات اليوم الخميس 15-9-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 5.13 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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