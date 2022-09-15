​الشمول المالي والتعاملات المالية

ازداد اهتمام المواطنين سواء في مصر أو الدول العربية الأخرى بمصطلح الشمول المالي. فالكثير من المواطنين يسمعون ويقرأون هذا المصطلح على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والنشرات التليفزيونية، ولكن لا يعرف الكثيرين ما معنى هذا المصطلح وما الذي يستفيده المواطن شخصيًا والدولة بصفة عامة من ذلك. لذا، جاء دورنا في توعيه المواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حول مفهوم الشمول المالي وأهميته.

ما هو الشمول المالي؟

يشير مصطلح الشمول المالي إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل إتاحة فرص عادلة ومتساوية لكافة المواطنين باختلاف مستويات المعيشة والشركات والمؤسسات المختلفة للوصول لخدمات مالية بشكل آمن وسريع. يكون ذلك من خلال تسهيل إدارة المواطنين والشركات لأموالهم ومدخراتهم المالية المختلفة عبر البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب البريد وغير ذلك من الطرق الشرعية وبتكاليف بسيطة للغاية وهو ما يساعد المواطنين الفقراء والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل كبير.

تهتم مصر بشكل خاص بتطبيق مفهوم الشمول المالي وتدعم ذلك من خلال المؤسسات المالية الحكومية ومكاتب البريد المختلفة. كما تساعد البنوك الخاصة في ذلك من أجل السعي نحو تحقيق رؤية مصر 2030. فالكثير من البنوك تعرض للمواطنين والشركات إمكانية فتح حسابات بشكل مجاني تمامًا أو بمقابل رسوم بسيطة للغاية حيث يساعد ذلك العملاء على إيداع أموالهم في البنوك بشكل آمن مع توفير إمكانية الوصول لهذه الأموال في أي وقت سواء من خلال ماكينات الصرافة الآلية أو البنوك. تصدر البنوك أيضًا بطاقات ائتمان ومحافظ إلكترونية تسهل على المواطن ورجال الأعمال القيام بالمعاملات المالية بشكل سهل وسريع وآمن تمامًا.

ما أهمية الشمول المالي؟

هناك أهمية كبيرة من تطبيق الشمول المالي، وتكون الاستفادة من كلا الطرفين الحكومة والفرد في نفس الوقت. فالمواطنين يحصلون على الكثير من التسهيلات مجانا للاحتفاظ بمدخراتهم المالية في البنوك والمصارف بشكل آمن. تتنافس هذه البنوك والمصارف من أجل جذب المزيد من العملاء من خلال تقديم المزيد من العروض والخدمات المالية، وهو ما يصب في مصلحة المواطن في النهاية. فقد تحصل مثلًا على محفظة إلكترونية بدون رسوم على الإطلاق حيث يمكنك التحكم في أموالك بشكل سهل وسريع من خلال الهاتف الجوال.

يساهم الشمول المالي أيضًا في التنمية الاقتصادية حيث يساعد الدولة في الحصول على سيولة مالية بحيث تتمكن من القيام بالكثير من المشروعات الاستثمارية والاهتمام بالبنية التحتية للمدن الجديدة والاهتمام بالقرى الصغيرة والفقيرة.

التعاملات المالية في ضوء الشمول المالي

يعمل الشمول المالي بشكل كبير في تحول التعاملات المالية التقليدية إلى الإلكترونية. ففي خلال سنوات، ستقل المعاملات المالية الورقية، وستحل محلها الإلكترونية لما توفره من سرعة وسهولة ودرجة كبيرة من الأمان في التعاملات. عندما يستفيد المواطن من مبادرة الشمول التي تطلقها الحكومة المصرية أو غيرها من الحكومات في الدول العربية المختلفة، سيكون للفرد إمكانية القيام بالتعاملات المالية بشكل أسرع وأسهل. ستتمكن من إيداع وسحب الأموال من حسابك من خلال بطاقة الائتمان.

ليس ذلك فقط، بل قد تحصل على محفظة إلكترونية حيث يمكنك الوصول إلكترونيًا لأموالك من خلال محفظة إلكترونية. فالمحافظ الإلكترونية عبارة عن تطبيقات على الهواتف الذكية حيث تحصل على اسم المستخدم وكلمة المرور. بهذا تصل إلى حسابك بشكل سريع ويمكنك التأكد من الرصيد واستقبال وارسال الأموال أيضًا.

المحافظ الإلكترونية ودورها في التعاملات المالية

تتطور التعاملات المالية بشكل كبير وخاصة خلال السنوات القليلة الماضية. أبرز صور هذا التطور هو ظهور المحافظ المالية الإلكترونية والتي تتيح لك التعامل المالي من خلال هاتفك الذكي. يتوفر أنواع كثير من المحافظ الإلكترونية وبعضها محلي مثلي فودافون كاش، والبعض الأخر دولي مثل نتلر وسكريل.

هناك الكثير من الاستخدامات التي يمكن للمواطنين القيام بها من خلال المحافظ الإلكترونية هذه. فعلى سبيل المثال، تعتبر المحافظ الإلكترونية وسيلة تعامل مالي عبر منصات الألعاب على الإنترنت حيث يمكن شراء الخدمات داخل تطبيق اللعبة أو تمويل حسابك في موقع الألعاب بشكل سهل وسريع. يمكن مثلًا استخدام نتلر في الكازينو اون لاين حيث يقوم اللاعبين بتمويل حساباتهم بأموال حقيقية واللعب مقابل مال حقيقي. في حالة الحصول على ارباح، تتيح المحفظة الإلكترونية سحب هذه الارباح واستقبالها في حسابك البنكي بخطوات قليلة.

تسهل المحافظ أيضًا التجارة الإلكترونية حيث تساعد المستهلك في الدفع عبر الإنترنت ليقوم المتجر الإلكتروني فور ذلك بشحن المنتج حتى المنزل. هذا علاوة على تسهيل المعاملات المالية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يقوم البعض باستلام الأموال وارسالها عبر هذه المحافظ والتي تجنبك الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة أثناء التنقل.

في الواقع، سيغير الشمول المالي في خريطة التعاملات المالية ويسهم في إنعاش حركة التجارة الداخلية والخارجية والتي ستعمل في النهاية إلى النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الفرد. في المستقبل، سيكون من النادر القيام بالمعاملات النقدية الورقية كما نعتاد الآن، ويمكنك أن تلاحظ ذلك في اتجاه الكثيرين نحو التعامل عبر المحافظ الإلكترونية.