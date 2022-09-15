شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من القمح ترتفع إلى 92 مليونا و383 ألف دولار يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عودة الواردات المصرية من القمح إلى الارتفاع مرة أخرى، وذلك منذ الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن إجمالي واردات القمح ارتفعت لتسجل 312 مليونا و580 في شهر يونيو الماضي، بينما كانت نحو 92 مليونا و383 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 220 مليونا و197 ألف دولار.

وتشهد واردات القمح تراجع ملحوظ منذ بداية العام وحتى الآن، حيث بلغت قيمة واردات القمح نحو 175 مليونا و931 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 341 مليون و102 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع 165 مليونا و171 ألف دولار، وفى مارس سجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار، مقابل 317 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و164 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت 1.9%.

أما في شهر أبريل فقد تراجعت قيمة الواردات المصرية من القمح لتسجل نحو 235.4 مليون دولار، بينما كانت 336.5 مليون دولار في شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغ 101.1 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 30%.