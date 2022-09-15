شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: حريصون على تشجيع القطاع الخاص لتصنيع المستلزمات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وزير الشباب والرياضة لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وسبل تقديم الدعم الفني للمبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لخدمة قطاع الشباب في مختلف أرجاء الجمهورية بهدف توفير فرص عمل جديدة وإعداد كوادر شبابية وأجيال قادرة على تولي المسئولية الوطنية في كافة المجالات، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

اتفق الوزيران على الاستفادة من الآليات والحوافز التى تقدمها وزارة الصناعة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في إنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الرياضية، وتجهيزات الملاعب والأندية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوات الرياضية، والتصدير للأسواق الخارجية"، إضافة إلى دراسة إتاحة مجموعة من الوحدات بالمجمعات الصناعية التي تتولى وزارة الصناعة إنشاءها، للشباب المستفيدين من مبادرات وزارة الشباب والرياضة خاصةً وأن هذه المجمعات بها وحدات صناعية صغيرة تبدأ من 48 متر مربع وتقدم تيسيرات عديدة لصغار المستثمرين لتشجيعهم على بدء أنشطتهم الإنتاجية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير كافة أشكال الدعم للشباب من خلال أجهزتها التابعة حيث تم خلال اللقاء الاتفاق على تنفيذ برنامج معايشة لنحو 30 شاباً وفتاة بجهاز التمثيل التجاري في إطار برنامج الدبلوماسية الشبابية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، وكذا تعزيز التعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية وأجهزة وزارة الشباب والرياضة لتنظيم ملتقيات توظيف لخريجي المراكز التدريبية بالمصلحة.

وأشار سمير الى انه تم الاتفاق أيضا على قيام مركز تحديث الصناعة بتقديم الدعم الفني اللازم لتدريب الفتيات في مجال الحرف اليدوية والتراثية وذلك في إطار برنامج "أندية الفتاة" الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كافة أجهزة الدولة لتقديم المزيد من الدعم للأفكار الشبابية وتنميتها ، والعمل على تبنى وتنفيذ مبادراتهم على أرض الواقع.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر مع وزارة الصناعة من خلال تنفيذ برامج مشتركة على صعيد تدريب وتنمية مهارات الشباب، وإقامة ملتقيات التوظيف فى مختلف المحافظات، والمشاركة فى منصة "توظيف مصر" ومنصة "طور وغير"، مستعرضاً مجموعة من المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة منها منصة "كيانى" التى تقدم كل ما يهم الشباب من خدمات، ومشروع "طور وغير " لتنمية مهارات الشباب.