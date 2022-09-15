شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 15-9-2022 بالتعاملات الصباحية بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 15-9-2022، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.34 للشراء، 19.40 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.36 جنيه للشراء، 19.42 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى19.34 جنيه للشراء. 19.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى19.34 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى19.34 جنيه للشراء. 19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر19.34 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر19.34 جنيه للشراء. 19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.36 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية19.36 جنيه للشراء. 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.36 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"19.36 جنيه للشراء. 19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.39 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.39 جنيه للشراء. 19.42 جنيه للبيع.