أخبار البورصة اليوم الأربعاء 14-9-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تدأول اليوم الأربعاء 14-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تدأولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 11.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.652 مليار جنيه.





إيقاف تدأول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التدأول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ليسيكو مصر.

البورصة تخسر 11.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تدأولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقى 11.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.652 مليار جنيه.

وبلغ حجم التدأول على الأسهم 629 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 71.5 مليون جنيه، 899.6 ألف جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 92.4 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 12602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 4124 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3719 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 122 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.





أسهم خزينةوأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقأولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 900 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 300 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 1.6 مليون سهم خزينة، شراء الرابعة 300 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمإلى ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.58% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 150 ألف سهم، وبذلك تصل إجمإلى نسبة أسهم الخزينة 1.93%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تدأول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، دلتا للإنشاء والتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 653.3 ألف سهم، 20 ألف سهم، 145.9 ألف سهم، 4 ملايين سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المجموعة المصرية العقارية، 45.2 ألف سهم، 358.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، جولدن تكس للأصواف، شركة مستشفى كليوباترا، 92 ألف سهم، 20 سهم، 255 ألف سهم، 714.2 ألف سهم، 401.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 45.2 ألف سهم، 1961 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.





ممفيس للأدوية قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيمأوية، إن مجلس الإدارة، وافق على حزمة التمويل المقدمة من بنك أبو ظبى الإسلامى لسداد مبلغ وقدره 300 مليون جنيه قيمة مديونية شركة الجمهورية للأدوية، مع العلم أن قيمة المديونية حتى الآن 294.29 مليون جنيه.