سدايا وسكاي تطلقان «صوتك» لتحويل الكلام إلى نصوص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ممثلة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، نظام «صوتك» المتقدم لتحويل الكلام إلى نصوص اعتمادا على تقنيات التعرف على الصوت، بالتعاون مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض.

ويأتي تطوير المركز لنظام «صوتك» الجديد استنادا لتقنية التعرف الآلي على الكلام وهي أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال معالجة اللغات الطبيعية، ليدعم تدوين الملفات الصوتية بمختلف الأحجام، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التدوين اللحظي بلهجات متعددة.

ويتميز هذا الحل التقني المتطور بدقته العالية في التعرف على اللهجات المحلية المختلفة بشكل يتفوق على جميع التطبيقات الحالية؛ حيث يدعم إمكانية التعرف على اللهجات السعودية، ويجري توسيع قدرات هذا النظام المتطور في المراحل المقبلة ليدعم عدة لهجات عربية أخرى.

ورفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة، مشيرا إلى أن نظام «صوتك» المبتكر الجديد تم تطويره بأيد وطنية في المملكة، ضمن جهود (سدايا)؛ ممثلة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، لإعادة رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي ودعم تفعيل وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطويعها لخدمة الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمع السعودي.

من جانبه، قال المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري «يعد نظام «صوتك» باكورة منتجات المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، الذراع الابتكاري للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بالتعاون مع شركائنا في سكاي، ولعل أهم ما يميزه أنه خضع للتدريب على كمية ضخمة من البيانات الصوتية وبمختلف اللهجات؛ ما يضمن أعلى درجات الدقة والأداء»، معربا

عن تطلعه بأن يسهم هذا الحل التقني المميز في تعزيز مسيرة الذكاء الاصطناعي في المملكة، وإبراز أهميتها في هذا القطاع، بكل أمان وسهولة، خاصة وأن جميع بيانات المستخدمين تتم استضافتها داخل المملكة لضمان حمايتها.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة سكاي المهندس أيمن الراشد، أن النظام سيسهم في إيجاد فرص جديدة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من التطبيقات، تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز الابتكار وبناء القدرات، وتمكين القطاعات الواعدة وصولا لتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة.

من جهة أخرى، وقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وسكاي والخطوط السعودية من جهة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وسكاي ومجموعة stc من جهة أخرى، لتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول معالجة اللغات الطبيعية في تحسين تجربة عملاء كلتا الشركتين، وستكون «صوتك» على رأس هذه التقنيات.

نظام «صوتك»

