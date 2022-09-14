تعاون بين سكاي وتحكم لتطوير قدرات الحوسبة الفائقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أمس، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم)؛ لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة الفائقة اللازمة لتشغيل الجيل القادم من التطبيقات، خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض.

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية التي وقعت بحضور الرئيس التنفيذي لشركة سكاي المهندس أيمن الراشد، والرئيس التنفيذي لشركة تحكم المهندس نبيل العمر، على تعزيز قدراتهما المشتركة في مجال التقنية لتنفيذ البنية التحتية اللازمة للتعامل مع الكميات الهائلة من البيانات التي ستنتجها المدن الذكية، في مسعى للتوسع في تمكين الابتكارات عبر منظومة للذكاء الاصطناعي بالمملكة، والإسهام في تطوير الملكية الفكرية المحلية، وإلهام الجيل القادم من علماء البيانات السعوديين الموهوبين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سكاي المهندس أيمن الراشد «سعداء بـتأسيس هذه الشراكة الجديدة مع «تحكم»، التي تمثل حدثا بارزا آخر في رحلتنا لتطوير روح الابتكار، وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة»، معربا عن تطلعه للعمل معا على تسريع تبني مخرجات الذكاء الاصطناعي، ودعم جهود التحول الرقمي المتواصلة للمملكة، والاستمرار في تعزيز مستقبل المدن، وتوفير حياة أفضل لأبناء وبنات الوطن في المستقبل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تحكم المهندس نبيل العمر «أكدنا في تحكم على التزامنا بتمكين الجهات الحكومية والشركات والأفراد، من خلال توفير منظومة مبتكرة للسلامة العامة والتنقل الذكي، وذلك بالاستفادة من تطوير وتشغيل حلول متقدمة تقنيا وقائمة على البيانات اليوم وبالتعاون مع سكاي لتطوير البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي في المملكة ».