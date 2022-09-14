شكرا لقرائتكم خبر 1.59 مليار لإعادة تأهيل وتشغيل 6 محطات معالجة مياه بمكة وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة المياه الوطنية، أمس، عقدين طويلي الأجل مع تحالفين لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة، بتكلفة مالية بلغت 1.592 مليار ريال، ولمدة 10 سنوات، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تستهدف تحقيق الاستدامة البيئية وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه وطرح الفرص لإشراك القطاع الخاص، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات التي تهدف لاستقطاب وإشراك القطاع الخاص في الاستثمار بتأهيل وتشغيل وصيانة أصول الشركة الاستراتيجية القائمة.

ورعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي مراسم التوقيع بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف نمر الشبل، مع ممثلي التحالف السعودي الفرنسي الذي ضم شركة الأعمال المدنية المحدودة، وشركة الأوائل العصرية للمقاولات المحدودة وشركة فيوليا الفرنسية، فيما أبرم العقد الثاني مع تحالف محلي ضم شركة مياهنا، وشركة ثبات للمقاولات.

وأوضح الشبل أن قيمة العقد الأول المبرم مع تحالف شركة الأعمال المدنية المحدودة، وشركة الأوائل العصرية للمقاولات المحدودة وشركة فيوليا الفرنسية، بلغت 1.200 مليار ريال ، بمستوى تعرفة موحد يبلغ 0.43 ريال لكل م3، مبينا أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة أربع محطات للصرف الصحي في محافظة جدة، وهي: (محطة المطار 1، ومحطات الخمرة 3 و4 و6) بطاقة معالجة إجمالية قدرها (790,000) م3 في اليوم، وأن التحالف سيلتزم باستثمار أكثر من (180) مليون ريال سعودي في أعمال إعادة التأهيل، مما يتيح تشغيل الأصول الاستراتيجية القائمة بموجب اللوائح التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي.

وبين أن العقد الثاني المبرم مع التحالف المحلي الذي ضم شركة مياهنا، وشركة ثبات للمقاولات بلغت قيمته 392 مليون ريال، بمستوى تعرفة موحد يبلغ 0.21 ريال لكل م3، للعمل على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطتي الصرف الصحي بحدا وعرنة في مدينة مكة المكرمة، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (500,000) م3 في اليوم. مع القيام بأعمال إعادة التأهيل مقابل (110) ملايين ريال.

العقد الأول:

يضم تحالف

شركة الأعمال المدنية المحدودة

شركة الأوائل العصرية للمقاولات المحدودة

شركة فيوليا الفرنسية

القيمة 1.200 مليار ريال

التعرفة 0.43 ريال لكل م3

نطاق العقد محطة المطار 1، محطات الخمرة 3 و4 و6 في جدة

طاقة المعالجة 790,000 م3 في اليوم

العقد الثاني:

يضم تحالف

شركة مياهنا

شركة ثبات للمقاولات

القيمة 392 مليون ريال

التعرفة 0.21 ريال لكل م3

نطاق العقد محطتي الصرف بحدا وعرنة في مكة المكرمة

طاقة المعالجة 500,000 م3 في اليوم