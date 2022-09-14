شكرا لقرائتكم خبر 1.59 مليار لإعادة تأهيل وتشغيل 6 محطات معالجة مياه بمكة وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي مراسم التوقيع بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف نمر الشبل، مع ممثلي التحالف السعودي الفرنسي الذي ضم شركة الأعمال المدنية المحدودة، وشركة الأوائل العصرية للمقاولات المحدودة وشركة فيوليا الفرنسية، فيما أبرم العقد الثاني مع تحالف محلي ضم شركة مياهنا، وشركة ثبات للمقاولات.وأوضح الشبل أن قيمة العقد الأول المبرم مع تحالف شركة الأعمال المدنية المحدودة، وشركة الأوائل العصرية للمقاولات المحدودة وشركة فيوليا الفرنسية، بلغت 1.200 مليار ريال ، بمستوى تعرفة موحد يبلغ 0.43 ريال لكل م3، مبينا أن نطاق العقد يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة أربع محطات للصرف الصحي في محافظة جدة، وهي: (محطة المطار 1، ومحطات الخمرة 3 و4 و6) بطاقة معالجة إجمالية قدرها (790,000) م3 في اليوم، وأن التحالف سيلتزم باستثمار أكثر من (180) مليون ريال سعودي في أعمال إعادة التأهيل، مما يتيح تشغيل الأصول الاستراتيجية القائمة بموجب اللوائح التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي.
وبين أن العقد الثاني المبرم مع التحالف المحلي الذي ضم شركة مياهنا، وشركة ثبات للمقاولات بلغت قيمته 392 مليون ريال، بمستوى تعرفة موحد يبلغ 0.21 ريال لكل م3، للعمل على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطتي الصرف الصحي بحدا وعرنة في مدينة مكة المكرمة، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (500,000) م3 في اليوم. مع القيام بأعمال إعادة التأهيل مقابل (110) ملايين ريال.
العقد الأول:
يضم تحالف
شركة الأعمال المدنية المحدودة
شركة الأوائل العصرية للمقاولات المحدودة
شركة فيوليا الفرنسية
القيمة 1.200 مليار ريال
التعرفة 0.43 ريال لكل م3
نطاق العقد محطة المطار 1، محطات الخمرة 3 و4 و6 في جدة
طاقة المعالجة 790,000 م3 في اليوم
العقد الثاني:
يضم تحالف
شركة مياهنا
شركة ثبات للمقاولات
القيمة 392 مليون ريال
التعرفة 0.21 ريال لكل م3
نطاق العقد محطتي الصرف بحدا وعرنة في مكة المكرمة
طاقة المعالجة 500,000 م3 في اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر 1.59 مليار لإعادة تأهيل وتشغيل 6 محطات معالجة مياه بمكة وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.