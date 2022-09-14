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وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 201 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2027م، وبلغت الشريحة الثانية 700 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الثالثة 800 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2037م.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2022، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 7.380 مليارات ريال، وحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 1.701 مليار ريال.وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 201 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2027م، وبلغت الشريحة الثانية 700 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، فيما بلغت الشريحة الثالثة 800 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2037م.

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