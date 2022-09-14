تحالفان يديران قطاعي المياه الغربي والشمالي بـ714 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة المياه الوطنية، أمس، عقدين مع القطاع الخاص ليتولى بموجبهما إدارة التشغيل والصيانة لخدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الغربي والشمالي، حيث بلغ إجمالي العقدين المبرمين بين شركة المياه الوطنية والتحالفين أكثر من 714 مليون ريال.

ورعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن الفضلي، مراسم توقيع العقدين بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف المهندس نمر الشبل، مع ممثلي التحالف السعودي الفرنسي الذي ضم ممثل شركة الأوائل العصرية للمقاولات (الأوائل)، وممثل شركة (سويز)، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الغربي (منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها) بقيمة تبلغ 365 مليون ريال.

كما أبرم العقد الثاني مع ممثلي التحالف السعودي الإسباني، الذي ضم ممثل الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)، وممثل شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة (هاكو)، وممثل شركة إف سي سي أكواليا، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الشمالي الذي يشمل مناطق (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية) بقيمة تبلغ أكثر من 349 مليون ريال.

جودة الخدمات

وقال الشبل «إن أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اعتمدت استراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف «بهذا التوقيع تكون شركة المياه قد انتهت من المرحلة الأولى لتخصيص قطاع توزيع المياه وفق البرنامج التاسع من الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تضمنت إعادة هيكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه في المملكة بدمج مديريات المياه تحت مظلتها، وتوقيع عقود الإدارة للقطاعات الستة، وستعمل الشركة بعد ذلك في التجهيز للمرحلة المقبلة من مشاركة القطاع الخاص؛ وهي عقود الامتياز».

فرص عمل

وبين الشبل أن عقود التخصيص ستسهم في تعزيز تنفيذ المشاريع ضمن بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار على المدى القصير والطويل، مؤكدا أنها سترفع مستوى شمولية الخدمات وجودتها، وكفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع المياه، وتحسين مستوى إدارتها، كما ستمكن عقود التخصيص من زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشرا رئيسا يجب على كل تحالف تحقيقها في القطاع الفائز به، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة والتدريب، ورفع كفاءة الموظفين، مبينا أن مدة العقد تمتد إلى 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات قبل ذلك، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع والتي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه.

عقدان لإدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية

1 - التحالف السعودي الفرنسي

يضم:

شركة الأوائل العصرية للمقاولات (الأوائل)

شركة (سويز)

إدارة التشغيل والصيانة للقطاع الغربي (مكة المكرمة ومحافظاتها)

القيمة 365 مليون ريال

2 - التحالف السعودي الإسباني

يضم:

الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)

شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة (هاكو)

شركة إف سي سي أكواليا

إدارة التشغيل والصيانة للقطاع الشمالي (وحائل والجوف والحدود الشمالية)

القيمة 349 مليون ريال