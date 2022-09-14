شكرا لقرائتكم خبر 85 مليونا لإنشاء 84 مصنعا جاهزا بالمدينة الصناعية الثالثة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عقد تخصيص أرض صناعية على مساحة إجمالية تبلغ 80749 م2 في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض، مع شركة «ماسك للخدمات اللوجستية» لإنشاء 84 مصنعا جاهزا بمساحات 700م2 واستثمارات تصل إلى 85 مليون ريال، وذلك دعما لدور روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

وأكد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن توقيع العقد يأتي في إطار سعي «مدن» لتوحيد الجهود وتعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، للمساهمة بفاعلية في مسيرة التحول الاقتصادي كأحد أركان استراتيجيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن تمكين رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل هدفا استراتيجيا لـ«مدن» تسعى لتحقيقه بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاعين العام والخاص، حيث تعمل على تطوير منتجات وخدمات جديدة وحلول تمويلية تعزز من تجربتهم بالمدن الصناعية، وتؤسس لبيئة متكاملة تسهم في جعل المملكة موطنا للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للصناعة السعودية.

وقال «إن مدن تمكنت من بلوغ آفاق جديدة في منظومتها الاستثمارية، حيث باتت تتسم بالنمو المستدام المتوافق مع معايير الاستدامة والجودة المعتمدة، لافتا إلى احتضان المدن الصناعية لقرابة 1000 مصنع جاهز 95% منها مخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات النسائية».

وأضاف أن منتج المصانع الجاهزة يتميز بتعدد الخيارات التي تلاءم جميع متطلبات الأنشطة الاقتصادية الحديثة ومنها المساحات المتنوعة بين 700م² و1500م²، والوحدات الصغيرة بمساحات 350م2، وذلك ضمن المبادرات الموكلة إلى «مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وأفاد العبدالكريم أن «مدن» تساند قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التحديات، وتسهيل انطلاقة أعمالهم، وذلك من خلال باقة متميزة من الحلول التمويلية منها منتجات «أسس» مع بنك التنمية الاجتماعية، وأرض وقرض ومصنع وقرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، إضافة إلى تمويل الملكية الجماعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن «مدن» أعلنت أخيرا تدشين 58 مصنعا جاهزا بمساحة 700م2 في مدينة سدير للصناعة والأعمال، لتحفيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الاقتصاد الوطني طبقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

مصانع جاهزة جديدة:

