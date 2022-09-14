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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، بحضور مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر. ومثل الوزارة في توقيعها وكيل الخدمات المساندة والفروع ياسر البابطين، فيما مثل المركز رئيسه التنفيذي المهندس فهاد الدوسري. وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الجانبين وتوحيد وتعزيز جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية بأعمال كفاءة وترشيد المياه من خلال التوعية حول استهلاك المياه في الاستخدامات الحضرية والصناعية والزراعية، والتعاون في مجالات التدريب، وتعزيز التعاون الإعلامي وإنتاج المحتوى التوعوي والمعرفي ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية الخاصة بترشيد المياه. وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الجانبين وتوحيد وتعزيز جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية بأعمال كفاءة وترشيد المياه من خلال التوعية حول استهلاك المياه في الاستخدامات الحضرية والصناعية والزراعية، والتعاون في مجالات التدريب، وتعزيز التعاون الإعلامي وإنتاج المحتوى التوعوي والمعرفي ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية الخاصة بترشيد المياه.

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