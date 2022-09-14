ميجيبوش حاجة.. ساويرس يعلق على إصدار الحكومة عملة معدنية فئة 2 جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - علّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على قرار الحكومة، بإصدار عملة معدنية جديدة من فئة 2 جنيه.

وقال ساويرس في تغريدة له عبر صفحته بـ"تويتر"، الأربعاء: "أنا رأيى خمسة جنيه أحسن، النهاردة اتنين جنيه ميجيبوش حاجة".

ووافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة في العملية الإنتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية في مصر، وأن تكون مصر مركزاً اقليمياً رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الاوسط، وذلك اعتماداً على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها أقراص خام.