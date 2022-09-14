شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع "رواد 2030" يحصل على جائزة امتياز لـ"التكنولوجيا وخدمة المجتمع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة امتياز للتكنولوجيا وخدمة المجتمع فئة الجهات الرسمية، من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية "ACSR” التابع لجامعة الدول العربية. حضر الاحتفالية كلا من الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، والدكتور محمد عزام الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

جاء ذلك في اطار فعاليات النسخة الثانية لملتقى «مجتمعي تك» تحت عنوان (التكنولوجيا لخدمة المجتمع)، برعاية وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والمالية والصناعة والتجارة والبيئة وبالشراكة الاستراتيجية مع إيتيدا والبريد المصري ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل وبلان إنترناشونال والسفارة السويدية بالقاهرة واتحاد الجامعات العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والملتقى الدولي لرياضة المرأة العربية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الجائزة جاءت في إطار مجهودات المشروع في مجال ريادة الأعمال، واطلاق حملة المليون ريادي التي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال، والمساهمة في انشاء 50 ألف شركة ناشئة بحلول عام 2030.

من جانبها عبرت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 عن سعادتها لحصول المشروع على جائزة امتياز للتكنولوجيا وخدمة المجتمع، موضحة أن كل تكريم يحصل المشروع عليه يعطيهم دفعة قوية للأمام، ويكلل مجهوداتهم في مجال ريادة الأعمال.

أضافت خليل أن المشروع تم انشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهي من أهم الجهات المهتمة بتنظيم بيئة ريادة الأعمال في مصر، مضيفة أنهم مستمرون في دعم الشباب واطلاق الحملات والمبادرات التي تصنع جيل من رواد الأعمال وتنشر فكر ريادة الأعمال في البلاد.

وأكدت الدكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، أنهم دائما حريصون على تواجد وتكريم مشروع رواد 2030، وهذا لدورهم المجتمعي الحقيقي والملموس في مجال ريادة الأعمال ودعم الشباب واطلاق العديد من المبادرات المتميزة دائما، موضحة أنهم يتمتعون بطاقة ايجابية كبيرة ولهم رؤية مختلفة ومبتكرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عزام الأمين العام المساعد للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، أن تكريم مشروع رواد 2030مستحق، خاصة لدوره الفعال في مجال ريادة الأعمال، مضيفا أن المشروع يعمل على تطوير وتجهيز الشباب المصري لثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

أكد عزام أنه مشروع كبير ورائد ويخاطب كافة فئات المجتمع، موجها الشكر للقائمين على المشروع لاطلاقهم العديد من الحملات والمبادرات المتميزة مثل حملة المليون ريادي.