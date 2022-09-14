شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض الذهب وتراجع مؤشرات البورصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها وضع حركة الاسهم في البورصة المصرية، وكذلك حركة الذهب ونشاط القطاع الخاصة، وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية50 مليون دولار صادرات الأغذية لفرنسا
علن تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، نمو صادرات القطاع إلي فرنسا 15% عام 2021 لتسجل نحو 50 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار خلال 2020.
وأضاف خلال فعاليات الندوة التي ينظمها المجلس التصديري تحت عنوان " فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية على هامش معرض سيال باريس"، أن فرنسا تحتل المركز الـ 23 بقائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال 2021، منوها بأن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة في فرنسا خلال العام الماضي حوالي 135 شركة من بينهم 16 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار بنسبة 77% من إجمالي الصادرات.
وأشار إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية لفرنسا شهدت تباينا على مدار الـ 8 سنوات الماضية لتسجل نحو 294 مليون دولار بنسبة نمو 61.3% بين 2021 و 2014 .
200 مليار لمشروعات زراعة القمح
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة تدريبية لطلاب الدفعة الثانية والأخيرة للعام الحالي من برنامج التدريب الصيفي الذي تعقده الوزارة سنويًا، حيث استعرضت الورشة اختصاصات الوزارة وأهم المشروعات القومية التي تعمل عليها ودور قطاع البنية الأساسية، بحضور محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، هبه محمد عبد المنعم المشرف على الإدارة المركزية للتشييد والإسكان.
وتناول محمد فريد الحديث حول عددًا من المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة وتشارك بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى المشروع قومي لاستصلاح ملايين الأفدنة لتوفير القمح والمحاصيل الرئيسية للبلد بتكلفة بلغت 200 مليار، والذي يتضمن شبكات تمتد لأكثر من 300 كيلومتر لضمان عدم إهدار المياه للوصول إلى المناطق الصحراوية، وذلك لإنشاء دلتا جديدة، متابعًا أن تكلفة إحدى محطات تنقية المياه بالمشروع قد بلغت حتى الآن 60 مليار جنيه لمعالجة مياه الصرف، لاستصلاح حوالى 2.2 مليون فدان جنوب الضبعة، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تقليل الفجوة بين ما يتم استيراده والمتاح من 40% إلى 20% العام القادم.
وحول قطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية، أوضح فريد أن القطاع يعد من أهم القطاعات بالوزارة، حيث تأتى أهميته من ارتباط أنشطته بالأعمال التي تؤثر على اقتصاد الدولة كافة بشكل ملحوظ لأنه يساهم في دعم كل القطاعات الاقتصادية كالإسكان، التجارة والصناعة، الزراعة، الري، الكهرباء، البترول، النقل، الاتصالات، السياحة، التموين والتجارة الداخلية، وذلك من خلال إعداد خطط المشروعات لتلك القطاعات وإدارة استثماراتها ومتابعة تنفيذها، ومنها المشروعات القومية الكبرى.
ومن جانبها استعرضت هبه عبد المنعم الهيكل التنظيمي لقطاع البنية الأساسية بوزارة التخطيط، وأهم الوزارات والجهات المسئول عنها، موضحه أن القطاع يتضمن الإدارة المركزية للأنشطة والخدمات الإنتاجية، الإدارة المركزية للتجارة والصناعة، الإدارة المركزية للإسكان، الإدارة المركزية للزراعة والري، الإدارة المركزية للطاقة.
وحول أهم المشروعات القومية والاستراتيجية أشارت عبد المنعم إلى مشروع تطوير وتوسعة شبكة الطرق القومية، شبكة القطار الكهربائي السريع، المونوريل، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، ومشروع تطوير المناطق العشوائية، وكذا تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات التنموية وتوسيع الشبكة القومية للكهرباء، مع الربط الكهربائي مع دول الجوار، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، والبرنامج القومي لزيادة الوعاء المائي، ومشروع الإسكان الاجتماعي، والتحول الرقمي، وتنمية الصعيد، وكذا التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء.
انخفاض أسعار الذهب تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بحوالي جنيهين في منتصف تداولات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1113 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1704 دولار .
أسعار الذهب اليوم في مصر
عيار 21 يسجل 1113 جنيها
عيار 18 يسجل 954 جنيها
الذهب عيار 24 يسجل 1272 جنيها
الجنيه الذهب 8904 جنيها.
ويترقب سوق الأسهم والذهب اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 إعلان الناتج الصناعي في اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية والميزان التجاري في منطقة اليورو ومعدل الفائدة في بريطانيا ومبيعات التجزئة في أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 11.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.652 مليار جنيه.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 12602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 4124 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة.