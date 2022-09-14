شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة.. ورأس المال يفقد 11.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 11.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.652 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 12602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 4124 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة.