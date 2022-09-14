هيئة الاستثمار و"أمازون مصر" يبحثان مشروعات الشركة وخطتها التوسعية فى مصر

القاهرة - سامية سيد - مدير الشركة: السوق المصرية تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لـ "أمازون".. ونسعى لنقل المعرفة والخبرة وتقديم فرصٍ استثنائية لعملائنا

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمر الصاحى، مدير عام شركة أمازون مصر، بمناسبة مرور عام على الانطلاق بحضور هالة أراندا، رئيس قطاع السياسات العامة بأمازون مصر.

وخلال اللقاء، تم إلقاء الضوء على تطور ونمو أعمال الشركة فى مصر والتى أسهمت فى توفير العديد من فرص العمل فى عدة مجالات، من بينها خدمة العملاء والتكنولوجيا والعمليات؛ حيث تضم شبكة أمازون مصر مركزًا لوجستيًا فى مدينة العاشر من رمضان، تتجاوز قدرته التخزينية 2.4 مليون قدم مكعب، إلى جانب عدد من محطات توصيل فى القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والإسماعيلية، وأسيوط، وعدد من مراكز خدمة العملاء والمكاتب الإدارية.

كما تم، خلال اللقاء، مناقشة فرص زيادة استثمار الشركة فى مصر لتصل مراكز ومحطات شبكة أمازون إلى 23 محطة توصيل بنهاية عام 2022، بالإضافة إلى العديد من المبادرات لدعم المنتجات المصرية والبائعين المحليين، مما يُسهم فى نمو الاقتصاد المصري.

من جانبه، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الأنظمة الاستثمارية المختلفة حتى يمكن للشركة دراستها خلال خططها التوسعية؛ من أجل تحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصرى، وأفضل بدائل ممكنة للشركة على كافة المستويات التشغيلية.

من جانبه، أوضح عمر الصاحى أن مصر تمثل أهمية كبيرة لأمازون فى منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الشركة ستواصل استثماراتها لنقل المعرفة والخبرة وتقديم فرصٍ استثنائية لعملائها فى مصر؛ سواء من ناحية الأسعار التنافسية أو الخيارات المتعددة والتوصيل السريع، مع الاعتماد على المعرفة المحلية وخبرات أمازون العالمية للابتكار.

وفى نهاية اللقاء، أكد "عبد الوهاب" الحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للشركة؛ لتنفيذ خططها التوسعية وزيادة حجم استثماراتها فى السوق المصرية، على أن تكون مصر مركزا إقليميا لاستثماراتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.