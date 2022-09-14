شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج تدريب العاملين بالإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية بالمجلس الأعلى للآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة السياحة والآثار برنامجاّ تدريبيأ لتعليم أساسيات نظم المعلومات الجغرافية بالتطبيق على برنامج ArcGIS Pro لمجموعة من العاملين بالإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، و ذلك بالتعاون مع شركة "Esri North Africa" الوكيل الحصري لشركة Esri العالمية في جمهورية مصر العربية والمتخصصة في تقديم حلول أنظمة المعلومات الجغرافية.

يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار بروتوكول التعاون القائم بين وزارتى السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف رفع كفاءة البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار والمتضمن تنفيذ منظومة ميكنة الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار.

وأوضح الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة و الآثار للخدمات الرقمية والمشرف على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية ، بأن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعريف المتدربين بأساسيات تطبيق ArcGIS Pro لنظم المعلومات الجغرافية، و استخدام التطبيق في جمع وإنتاج وتحرير البيانات الجغرافية وإنتاج الخرائط واستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المتاحة على شبكة المعلومات العالمية ArcGIS Pro Online .

وأشار إلى أن منظومة ميكنة نظم المعلومات الجغرافية هي جزء من استراتيجية الوزارة لتوحيد قواعد البيانات من خلال تكاملها مع نظام المعلومات المركزي للمجلس الأعلى للآثار، و إنشاء وتطوير قاعدة بيانات جغرافية محدثة ومدققة لجميع المواقع الأثرية، بشكل يتيح إمكانية تكاملها مع أنظمة الوزرات والجهات المختصة.

و أضاف معاون الوزير للخدمات الرقمية أن الوزارة تعمل على إتاحة تطبيق هاتف محمول لمفتشى الآثار بالمواقع الأثرية لتوثيق المواقع الأثرية ورصد المخاطر والتعديات ورفع الاحداثيات بأعلى مستويات لتأمين البيانات، ويتم تزامنها مع قاعدة البيانات المركزية بشكل لحظي.

ومن جانبها، أكدت آلاء سمير رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالمجلس الأعلى للآثار أنه حرصا من المجلس الأعلى للآثار على رفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم لتتناسب مع متطلبات استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية تزامنا مع قرب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فان المنظومة سوف تحدث طفرة في تحسين أداء العمل بالإدارات المختصة بالمجلس الأعلى للآثار وزيادة الإنتاجية وضمان حداثة ودقة البيانات ودعم متخذي القرار.